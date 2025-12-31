-0.9 C
Prizren
E mërkurë, 31 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

By admin

Xhudistja legjendare kosovare, Nora Gjakova, ka njoftuar sot zyrtarisht përfundimin e karrierës së saj sportive, duke mbyllur një nga kapitujt më të suksesshëm në historinë e sportit shqiptar.

Përmes një mesazhi emocional, Gjakova ka bërë të ditur se në ditën e fundit të vitit 2025 vendosi t’i japë fund rrugëtimit të saj 23-vjeçar në sportin e xhudos – një rrugëtim që, sipas saj, ka qenë “e gjithë jeta” e saj deri më tani.

“Jam rritur dhe kam marrë frymë me sportin e xhudos dhe jam e lumtur që e kam jetuar ëndrrën time”, shkruan kampionia olimpike, duke theksuar se sfidat, humbjet dhe fitoret do të mbesin kujtime të paharrueshme që e kanë formuar si sportiste dhe si njeri.

Nora Gjakova vlerësohet si një nga sportistet më të suksesshme shqiptare të të gjitha kohërave, me kulmin e karrierës së saj titullin Kampione Olimpike, një arritje historike për Kosovën dhe sportin shqiptar.

Në mesazhin e saj, ajo ka shprehur mirënjohje të veçantë për familjen që e mbështeti në hapat e parë, për trajnerin Driton Kuka, i cili e udhëhoqi drejt majës olimpike, si dhe për shokët dhe shoqet e Klubit Ippon në Pejë për përkrahjen e vazhdueshme ndër vite.

Po ashtu, Gjakova ka falënderuar shtetin e Kosovës për nderin dhe krenarinë që i dha duke e përfaqësuar në arenën ndërkombëtare, si dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë për mbështetjen e tyre të pandërprerë.

“Ndjehem e përmbushur me gjithçka që kam arritur gjatë këtyre 23 viteve karriere në sport”, përfundon ajo, duke falënderuar të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë në këtë rrugëtim të jashtëzakonshëm.

Përfundimi i karrierës së Nora Gjakovës shënon fundin e një epoke të artë për xhudon kosovare, por trashëgimia e saj do të mbetet frymëzim për gjeneratat e ardhshme të sportistëve.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit
Next article
Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Më Shumë

Fokus

Kastrati: Problemet me rrymën po prekin shkollat dhe shëndetësinë

Kryetari i Malishevës, Ekrem Kastrati, ka reaguar lidhur me ndërprerjet e shpeshta dhe të zgjatura të energjisë elektrike në territorin e kësaj komune, duke...
Fokus

Kryeprokurori flet për rastin tragjik në Prizren: Nëna me fëmijët ishin në gjumë, ende s’dihen shkaqet e zjarrit

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, në emisionin “Kosova Live” të T7, ka dhënë detaje rreth rastit tragjik që ka ndodhur sot...

Policia në Prizren gëzon fëmijët me dhurata për festat e fundvitit

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

PDK-ja në Prizren mori 15,546 vota

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?

Fatmir Limaj nuk e ‘çan’ rrethimin as në Malishevë, VV-ja del e para

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

Kurti vlerëson ish-kryetarin e Prizrenit: Në kohë të vështira ishte ndër figurat kryesore

Fletëvotimet e dyshimta në Rahovec, Kryeziu i quan lëshime teknike: E kemi paraqitur rastin

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne