Sencar Karamuço emërohet Drejtor i Kadastrës dhe Gjeodezisë në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit ka njoftuar sot për emërimin e Sencar Karamuços në pozitën e drejtorit të Kadastrës dhe Gjeodezisë, duke e cilësuar këtë vendim si pjesë të kompletimit të ekzekutivit komunal.

“Emërova sot Sencar Karamuçon Drejtor të Kadastrës dhe Gjeodezisë”, ka shkruar kryetari i komunës, duke shtuar se cikli i emërimeve pritet të përmbyllet së shpejti për të vazhduar me angazhim dhe përkushtim në realizimin e punëve të mira për Prizrenin.

Në të njëjtin njoftim, kryetari ka bërë të ditur edhe emërimin e Adem Morinës në pozitën e Drejtorit të Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, si pjesë e riorganizimit të strukturave drejtuese komunale./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

