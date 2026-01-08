-0.8 C
Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
Lajme

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

By admin

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi ka nënshkruar vendimin për rritje të subvencionimit për çdo lindje, në 600 euro.

Nga 500 sa ishte më parë, Latifi ka marrë vendim që nga janari i këtij viti të jetë 600 euro.

Ndërsa shton se deri në fund të mandatit do të rritet në 750 euro.

Postimi:

Nis zbatimi i zotimit tim publik, rritet subvencionimi për çdo lindje në 600€

Sot, nënshkrova vendimet e para për subvencionimin e dy lindjeve në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec.

Nga janari i këtij viti, çdo lindje e realizuar në repartin e maternitetit të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti”, do të mbështetet nga Komuna e Rahovecit me 600€, nga 500€ sa ishte më parë, ndërsa deri në fund të mandatit, në përputhje me zotimin e dhënë, subvencionimi do të rritet në 750€.

Sencar Karamuço emërohet Drejtor i Kadastrës dhe Gjeodezisë në Prizren

