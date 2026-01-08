-1.5 C
Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
type here...

Të gjitha rrugët në Malishevë janë të hapura për qarkullim

By admin

Përkundër reshjeve të borës gjatë natës së kaluar, të gjitha rrugët në territorin e Komunës së Malishevës janë të hapura për qarkullim, përfshirë edhe zonat e thella malore.
Komuna e Malishevës ka angazhuar kompanitë përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve, të cilat janë duke punuar intensivisht në largimin e borës dhe hedhjen e kripës, me qëllim të sigurimit të qarkullimit të lirë dhe të sigurt për qytetarët. Aktualisht, qarkullimi në të gjitha rrugët e komunës po zhvillohet pa pengesa, raporton PrizrenPress.

Punimet për mirëmbajtjen e rrugëve i ka përcjellë nga afër edhe kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, i cili ka vizituar disa fshatra në zonën e maleve të Berishës dhe është shprehur i kënaqur me gjendjen mirëmbajtjen e rrugëve.

“Komuna ka angazhuar kompanitë përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve, të cilat po kryejnë punën e tyre me përkushtim. Sot kam përcjellë nga afër punimet në zonën e maleve të Berishës, për t’u siguruar që qytetarët të kenë qarkullim të sigurt dhe të pandërprerë”, ka deklaruar Kastrati.

Komuna e Malishevës u bën thirrje të gjithë vozitësve që të jenë të pajisur me pajisje dimërore, ashtu siç parashihet me ligj, pasi sidomos gjatë orëve të mbrëmjes mund të ketë ngrica në rrugë./PrizrenPress.com/

