Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
Fillon regjistrimi i dëmeve nga përmbytjet në Rahovec, afati deri më 14 janar

By admin

Komuna e Rahovecit ka njoftuar fillimin e procesit të regjistrimit dhe vlerësimit të dëmeve të shkaktuara nga reshjet e fundit dhe përmbytjet.

Sipas njoftimit, të gjithë qytetarët e prekur ftohen që kërkesat e tyre t’i paraqesin pranë komisionit komunal për vlerësimin e dëmeve, në administratën komunale të Rahovecit, më së largu deri më 14 janar 2026.

“Pas paraqitjes së kërkesës, komisioni komunal do t’ju kontaktojë dhe ekipi përkatës do të dalë në terren për të bërë vlerësimin e dëmeve”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, nga Komuna bëhet e ditur se qytetarët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm, i cili përfshin kërkesën me fotografi me ngjyra, kopjen e letërnjoftimit dhe konfirmimin e llogarisë bankare.

Komuna e Rahovecit ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe ka bërë thirrje që kërkesat të paraqiten brenda afatit të caktuar./PrizrenPress.com/

Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar
Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit

