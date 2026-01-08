-1.5 C
Lajme

Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar

By admin

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar anëtarët e Kuvendit në mbledhjen e parë të rregullt për vitin 2026, e cila do të mbahet të premten, më 16 janar 2026.

Sipas njoftimit, mbledhja do të zhvillohet në sallën e Kuvendit Komunal, në objektin “Shtëpia e Bardhë”, duke filluar nga ora 10:00.

Për këtë mbledhje është përgatitur edhe rendi i ditës, si dhe materiali përkatës, të cilat janë bërë publike në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

Të gjitha rrugët në Malishevë janë të hapura për qarkullim
Fillon regjistrimi i dëmeve nga përmbytjet në Rahovec, afati deri më 14 janar

Kulture

Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC

Qyteti i Kukësit bëri bujë në mbarë botën kur në vitin 2000 u bë qyteti i parë që u nominua për Çmimin Nobel për...
Lajme

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

2 mijë e 244 gjoba trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit në vendin tonë.   Gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 19 aksidente me të...

Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente

Malisheva përfshihet nga vërshimet

Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Komuna e Malishevës fton qytetarët për kujdes pas reshjeve të shiut: Mos dilni pa nevojë

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren

Gjendja në Malishevë drejt stabilizimit pas reshjeve të fundit

Të gjitha rrugët në Malishevë janë të hapura për qarkullim

Merret vendim në tërë Kosovën, shtyhet procesi mësimor deri më 12 janar

Monopoli mbi fishekzjarret

Duda Balje: Me rezultatet aktuale, kam siguruar ulëse në Kuvend – herët të flitet për qeverinë

Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve

Malishevë: Një person dërgohet pa shenja jete në QKMF, rasti po hetohet

