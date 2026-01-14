8.1 C
Zhduket një burrë në Prizren

By admin

Një burrë raportohet se është zhdukur në rrugën “Gjin Muzaka” në Prizren që nga 28 dhjetori i vitit të kaluar.

Sipas informacioneve të Policisë në Prizren, viktima është larguar nga shtëpia dhe ende nuk dihet për vendndodhjen e tij.

“Është raportuar se viktima mashkull kosovar është larguar nga shtëpia dhe ende nuk dihet vend ndodhja e tij. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin 24-orësh të PK-së.

