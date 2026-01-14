Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Një person është arrestuar në Prizren nën dyshimin për vrasje në tentativë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 5 janar në rrugën “Ali Hadri”.
“Rr. Ali Hadri, Prizren 05.01.2026 – 22:45. Me 13.01.2026 lidhur me rastin është identifikuar dhe arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.
