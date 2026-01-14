4.2 C
Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

By admin

Bashkimi i Prizrenit e ka marrë një fitore të madhe në udhëtim ndaj Vëllaznimit të Gjakovës, duke triumfuar me shifrat 72:81 në kuadër të Superligës së Kosovës në basketboll.

Dueli ishte mjaft i tensionuar, teksa në fillim të pjesës së dytë pati edhe një incident serioz në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë, ku një tifoz i Vëllaznimit nga tribunat ka goditur me shishe ndihmëstrajnerin e skuadrës së Bashkimit nga Prizreni, Bledar Gjeqaj.

Si pasojë e goditjes, Gjeqaj pësoi lëndim dhe u shtri në parket, duke shkaktuar reagime të menjëhershme nga stafet dhe zyrtarët e ndeshjes.

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Pas këtij incidenti, gjyqtari vendosi ta ndërpresë ndeshjen, për shkak të mungesës së sigurisë dhe pamundësisë për vazhdimin normal të takimit.

Megjithatë, më vonë rinisi ndeshja pas zbrazjes së tribunave, ndeshje e cila ishte mjaft interesante deri në fund, e që kulmoi me fitoren e mysafirëve me nëntë pikë dallim.

Më i miri në parket te fituesit ishte Dequon Lake, i cili realizoi 19 pikë, bëri tetë kërcime dhe një asistim, ndërsa Andrew Gordon ‘shkëlqeu’ te Vëllaznimi me 12 pikë dhe plot 15 kërcime, por që nuk mjaftuan për të shmangur humbjen.

Në takimin tjetër, Bora e mposhti Rahovecin 029 me shifrat 79:74.

