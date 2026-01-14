4.2 C
Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

admin

Një incident serioz ka ndodhur në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë gjatë zhvillimit të ndeshjes së basketbollit mes Vëllaznimit dhe Bashkimit.

Një tifoz i Vëllaznimit nga tribunat ka goditur me shishe ndihmëstrajnerin e skuadrës së Bashkimit nga Prizreni, Bledar Gjeqaj.

Si pasojë e goditjes, Gjeqaj ka pësuar lëndim dhe është rrëzuar në parket, duke shkaktuar reagime të menjëhershme nga stafet dhe zyrtarët e ndeshjes.

Pas këtij incidenti, gjyqtari kryesor vendosi ta ndërpresë ndeshjen, për shkak të mungesës së sigurisë dhe pamundësisë për vazhdimin normal të takimit.Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Ky rast vjen vetëm pak ditë pas një tjetër ngjarjeje shqetësuese në Prizren, ku basketbollisti i Pejës, Dardan Berisha, ishte goditur nga tifozët e Bashkimit, duke ngritur sërish alarmin për dhunën në sport dhe mungesën e kontrollit në palestra.

Ngjarja pritet të ketë jehonë të madhe në organet disiplinore të basketbollit kosovar, ndërsa kërkohet reagim institucional për të garantuar sigurinë e sportistëve dhe stafit teknik në ndeshjet e ardhshme./Telegrafi/

