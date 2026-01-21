2.2 C
“E privoi nënën nga jeta duke e rrahur”, detaje nga rasti tragjik në Restelicë të Dragashit

By admin

Në njoftimin e organit të akuzës, thuhet se F.B e ka privuar nga jeta nënën e tij T.B, duke ushtruar dhunë fizike në shtëpinë e tyre.

“Pas pranimit të informatës në orët e hershme të mëngjesit, në vendin e ngjarjes ka dalë prokurorja kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda, së bashku me njësitet relevante të Policisë së Kosovës, krim-teknikën dhe zyrtarët e Institutit të Mjekësisë Ligjore (IML), me qëllim të zhvillimit dhe përfundimit të procedurave hetimore në vendin e ngjarjes. Me urdhër të prokurorit viktima është dërguar për obduksion në IML”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë .

Tutje, sipas të dhënave të kësaj prokurorie, rezulton se i dyshuari ka pasur çrregullime mendore, si dhe ka qenë më herët i përfshirë në tri raste penale të dhunës në familje, të trajtuara nga Prokuroria e Prizrenit.

“Një rast është trajtuar gjatë vitit 2024, ndërsa dy (2) raste gjatë vitit 2021. Për këto raste, Prokuroria ka ndërmarrë veprimet ligjore përkatëse, ka ngritur aktakuza dhe për të njëjtat raste janë nxjerrë aktgjykime dënuse.

Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij
E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

