E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

By admin

Dhuna fizike që ishte e pranishme edhe më parë në këtë familje, kulmoi këtë mëngjes, kur i dyshuari F.Boza ushtroi dhunë ndaj nënës deri në vdekje.

Personi i ndaluar, që rezulton se ka pasur çrregullime mendore, ka qenë i dënuar pikërish për dhunë në familje, në vitin 2021 dy herë dhe në vitin 2024.

Kjo është konfirmuar edhe nga Prokuroria Themelore në Prizren, ku u bë e ditur se aktakuzat janë ngritur dhe janë shpallur aktgjykimet dënuese.

“Nga të dhënat zyrtare të prokurorisë, rezulton se i dyshuari ka pasur çrregullime mendore, si dhe ka qenë më herët i përfshirë në tri raste penale të dhunës në familje, të trajtuara nga Prokuroria e Prizrenit. Një rast është trajtuar gjatë vitit 2024, ndërsa dy raste gjatë vitit 2021. Për këto raste, Prokuroria ka ndërmarrë veprimet ligjore përkatëse, ka ngritur aktakuza dhe për të njëjtat raste janë nxjerrë aktgjykime dënuese”, thuhet në njoftimin e organit të akuzës.

