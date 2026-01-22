5.2 C
Prizren
E enjte, 22 Janar, 2026
Prokuroria kërkon paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasjen e nënës në Dragash

By admin

 

Sipas kërkesës së prokurorisë, i dyshuari F.B., më datë 20.01.2026, në fshatin Restelicë- Komuna e Dragashit, “në shtëpinë e tij familjare ku jetonte së bashku me viktimën, me dashje privon nga jeta nënën e tij, viktimën T.B., në atë mënyrë që fillimisht e godet me grushte në pjesë të ndryshme të trupit dhe më pas e shtrëngon për fyti me duar, me ç’rast viktima nga lëndimet e marra ndërron jetë në vendin e ngjarjes”.

“Me këto veprime, i njëjti dyshohet se ka kryer veprën penale ‘Vrasja e rëndë’”, njofton  Prokuroria.

S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec
Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

