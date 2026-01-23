7.1 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
type here...

Sport

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

By admin

Proton Cable Prizren ka shënuar fitore të thellë ndaj New Basket me rezultat 83:122
(16:31, 21:34, 25:36, 21:21), në një ndeshje ku mysafirët dominuan nga fillimi deri në fund në derbin e Ligës së Parë të meshkujve.

Proton Cable Prizren e nisi ndeshjen më mirë, duke ndërtuar epërsi që në çerekun e parë dhe duke e rritur atë vazhdimisht gjatë gjithë takimit, falë lojës së organizuar në sulm dhe mbrojtjes agresive.

New Basket tentoi të reagojë në disa momente, por Proton Cable Prizren e menaxhoi mirë ritmin e lojës./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestimet për vota, Kryeziu vlerëson punën e Kryeprokurorit Petrit Kryeziu: Po bëhet shembull i funksionimit të institucionit
Next article
Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Më Shumë

Lajme

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Policia e Kosovës (PK) njofton se disa zyrtarë policorë janë sulmuar në Polishtë të Prizrenit derisa po intervenonin në një rast të dhunës në...
Kulture

Jetëshkrim për nënën time

Nga Murat Gashi Kur erdha në këtë botë, vetëm qaja me lot.Nuk dija asgjë — qaja si çdo fëmijë që sapo njeh frymën e parë.Por...

Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin

Skandali me vota, ndërpritet mandati i përfaqësuesve të subjekteve politike në KKZ-në e Prizrenit

E marte me ngrica dhe temperatura në minus

Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Fitim Thaqi dhe “Drini Market”: Historia e një ëndrre që u bë realitet

Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

Sekuestrohen tre armë në Prizren, arrestohet një i dyshuar për kanosje

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Bamforth vazhdon me super paraqitje, shpallet MVP

Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne