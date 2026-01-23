P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

Proton Cable Prizren ka shënuar fitore të thellë ndaj New Basket me rezultat 83:122
(16:31, 21:34, 25:36, 21:21), në një ndeshje ku mysafirët dominuan nga fillimi deri në fund në derbin e Ligës së Parë të meshkujve.
Proton Cable Prizren e nisi ndeshjen më mirë, duke ndërtuar epërsi që në çerekun e parë dhe duke e rritur atë vazhdimisht gjatë gjithë takimit, falë lojës së organizuar në sulm dhe mbrojtjes agresive.
New Basket tentoi të reagojë në disa momente, por Proton Cable Prizren e menaxhoi mirë ritmin e lojës./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren