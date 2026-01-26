7.1 C
Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë

Në Prokurorinë Themelore në Prizren është mbajtur një takim pune me përfaqësues të Prokurorisë së Kukësit, përfaqësues të Policisë së Trafiqeve nga Tirana, përfaqësues të Policisë për Hetimin e Trafikimit dhe Kontrabandimit me Migrantë, si dhe përfaqësues policorë nga Departamenti për Kufij i Policisë së Kosovës -Prishtinë.

Delegacionet pjesëmarrëse u pritën nga prokurorja e Departamentit për Krime të Rënda në Prokurorinë e Prizrenit, znj. Ervehe Gashi.

Tema kryesore e këtij takimi ishte rritja dhe thellimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkufitar ndërmjet dy prokurorive dhe strukturave policore përkatëse, me fokus të veçantë në trajtimin e rasteve të kontrabandimit me migrantë.

Gjatë takimit u diskutua për shkëmbimin e informatave, koordinimin e veprimeve hetimore, si dhe mekanizmat konkretë për një reagim më efikas ndaj këtij fenomeni, i cili paraqet shqetësim serioz për sigurinë dhe sundimin e ligjit në rajon.

Pjesëmarrësit u dakorduan për vazhdimin e komunikimit të rregullt dhe forcimin e bashkëpunimit praktik, me qëllim parandalimin dhe luftimin efektiv të kontrabandimit me migrantë dhe formave të tjera të krimit të organizuar ndërkufitar.

Prokuroria Themelore në Prizren mbetet e përkushtuar në forcimin e partneritetit me institucionet homologe brenda dhe jashtë vendit, në funksion të zbatimit të ligjit dhe mbrojtjes së rendit publik.

Lajmet e Fundit

