Çikat e Bashkimit fitojnë në kryeqytet

By admin

Çikat e Bashkimit ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës me rezultat 74–45 (18:14, 27:9, 10:11, 19:11), raporton PrizrenPress.

Pas një çereku të parë relativisht të baraspeshuar, Bashkimi dominoi në periodën e dytë duke krijuar epërsi të madhe, të cilën e menaxhoi pa probleme deri në fund të ndeshjes.

Prishtina tentoi reagimin në pjesën e dytë, por Bashkimi ruajti kontrollin e lojës dhe mbylli takimin me avantazh të thellë./PrizrenPress.com/

Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë
Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

