Çikat e Bashkimit fitojnë në kryeqytet

Çikat e Bashkimit ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës me rezultat 74–45 (18:14, 27:9, 10:11, 19:11), raporton PrizrenPress.
Pas një çereku të parë relativisht të baraspeshuar, Bashkimi dominoi në periodën e dytë duke krijuar epërsi të madhe, të cilën e menaxhoi pa probleme deri në fund të ndeshjes.
Prishtina tentoi reagimin në pjesën e dytë, por Bashkimi ruajti kontrollin e lojës dhe mbylli takimin me avantazh të thellë./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/