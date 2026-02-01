2.7 C
Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Xhudistja Laurinë Gashi në xhiron e parë mposhti me 2 Wazaari, Sofiia Hrechka nga Ukraina. Në të dytën ajo mposhti me Ippon, Francine Echevarria nga Puerto Riko.

Në çerekfinale ajo humbi me Ippon nga Ilay Hayun nga Izraeli. Laurinë vazhdoi në repasazh ku mposhti me Ippon Carina Klaus-Sternwieser nga Austria.

Për të bronztën Laurinë humbi me Yuko nga Sita Kadamboeva nga Uzbekistani dhe u rendit e 5-ta në këtë garë./PrizrenPress.com/

