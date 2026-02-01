2.7 C
Erza Muminoviq e bronztë në Sofia European Open 2026

Në xhiron e parë Erza Muminoviq ishte e lirë, në të dytën ajo mposhti me Yuko, Anais Perrot nga Franca.

Në çerekfinale mposhti me Ippon, Fotimakhon Tursunboeva nga Uzbekistani. Në gjysmëfinale ajo humbi me Ippon nga Laziza Haydarova nga Uzbekistani.

Për medaljen e bronztë Erza mposhti me Yuko, Ulbusin Khakimova nga Uzbekistani./PrizrenPress.com/

