Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

By admin

Policia e Kosovës, nëpërmjet raportit të saj 24-orësh ka njoftuar se janë shqiptuar 2 mijë e 181 gjoba trafiku.

Gjatë kësaj kohe, njofton policia, kanë ndodhur edhe 55 aksidente.

Nga raporti bëhet e ditur edhe se janë arrestuar 27 persona, ku 9 janë dërguar në mbajtje.

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit
“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Sport

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Skuadra e Bashkimit është gati për përballjen ndaj Tiranës në kuadër të Ligës Unike të femrave, raporton PrizrenPress. Ndeshje që do të zhvillohet më 29...
Lajme

Krimet ekonomike godasin sërish në Prizren – priten arrestime të reja për manipulim me vota

Aksioni i madh i Krimeve Ekonomike, i cili para disa ditësh çoi në pranga 109 persona të dyshuar për manipulim të procesit zgjedhor, nuk...

Brezovica, Prevalla e Peja zonat e preferuara – Mbi 9 mijë shqiptarë vizituan Kosovën për 24 orë

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Ja pse nuk ka protesta në Kosovë

Erza Muminoviq e bronztë në Sofia European Open 2026

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”

Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Prokuroria vazhdon aksionin kundër grupit të dytë të të dyshuarve për manipulim me vota në Prizren

Refuzohet paraburgimi ndaj drejtorit të “Ekoregjonit”, Burim Shala

Bashkimi dominon Tiranën

