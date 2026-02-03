11.1 C
Prizren
E martë, 3 Shkurt, 2026
Kulture

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit

By admin

Shkrimtari, poeti dhe politikani shqiptar Dritëro Agolli ka ndërruar jetë më 3 shkurt 2017, në moshën 85-vjeçare.

Ai vuante prej kohësh nga një sëmundje në mushkëri, ndërsa nuk e kishte ndarë asnjëherë cigaren nga dora.

Veprat e autorit të madh shqiptar, që u lind me 13 tetor 1931 në Menkulas të Devollit, u përkthyen në shumë gjuhë të huaja.

 

I paharrueshëm është romani humoristik “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, që flet për burokratin servil Zylo Kamberi, i cili falë Agollit u shndërrua në subjekt filmash dhe këngësh.

Shumë familje në lagje të Prishtinës mbeten pa energji elektrike, qytetarët të pakënaqur me institucionet

 

Vepra e tij e fundit ishte “Prit edhe pak”, poezi, botuar më 2016, kushtuar bashkëshortes Sadijes.

Përveç krijimtarisë artistike, Agolli u mor edhe me politikë, duke qenë një nga themeluesit dhe më pas deputet i Partisë Socialiste.

