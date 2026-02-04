Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Vashat e Bashkimit kanë shënuar një fitore të thellë në udhëtim ndaj Partizanit, duke triumfuar me rezultat bindës 31:68 në kuadër të Ligës Unike të femrave, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase dominoi takimin nga minuta e parë deri në fishkëllimën përfundimtare, duke treguar epërsi të qartë si në mbrojtje ashtu edhe në fazën ofensive.
Me lojë të organizuar dhe ritëm të lartë, Bashkimi ndërtoi epërsinë që herët dhe e administroi me qetësi deri në fund, duke mos lejuar kundërshtaret të afrohen në rezultat./PrizrenPress.com/
