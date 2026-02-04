8.3 C
Prizren
E mërkurë, 4 Shkurt, 2026
Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

By admin

KBF Bashkimi ka zyrtarizuar angazhimin e basketbollistes Crystal Thomas, e cila do t’i bashkohet skuadrës prizrenase vetëm për ndeshjet e Ligës Unike.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar, ku ka shprehur kënaqësinë për afrimin e saj në ekip.

“jemi të lumtur ta prezantojmë Crystal Thomas si pjesë të re të KBF Bashkimit. Ajo do të jetë pjesë e ekipit tonë vetëm në Ligën Unike, duke sjellë energji, cilësi dhe eksperiencë në parket”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

