Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë

Ky libër trajton tema të ndjeshme dhe komplekse që lidhen me identitetin fetar, kulturor dhe historik të shqiptarëve, duke ofruar një këndvështrim kritik dhe provokues.

“Jam Mysliman” nuk është thjesht një libër mbi fenë, por një reflektim i thellë mbi raportin mes fesë, kombit dhe historisë. Përmes analizave, argumenteve dhe shembujve historik, Ben Blushi fton lexuesin të mendojë mbi rolin e fesë në formësimin e shoqërisë shqiptare dhe mbi mënyrën se si identiteti ynë është ndërtuar ndër shekuj.

Ngjarja pritet të shoqërohet me diskutime, pyetje dhe debate, duke e kthyer promovimin në një hapësirë dialogu intelektual. Me këtë libër, Ben Blushi vazhdon të mbetet një nga zërat më të guximshëm në publicistikën dhe letërsinë shqipe, duke sfiduar tabu dhe duke nxitur reflektim kritik.

Promovimi i librit “Jam Mysliman”, bëhet më 11 shkurt, nga ora 18:00 në Librarinë Dukagjini në Prishtinë.

Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese
Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

