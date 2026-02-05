8.9 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Nikprelaj te Ballkani

By admin

FC Ballkani ka arritur marrëveshje me mbrojtësin Arben Nikprelaj, i cili transferohet nga Deçiçi i Tuzit.

21-vjeçari, me gjatësi 1.94 metra, vjen për të përforcuar repartin defensiv të skuadrës suharekase, duke sjellë siguri në lojën ajrore dhe forcë fizike.

Klubi i uron mirëseardhje Arben Nikprelajt dhe shumë suksese me fanellën portokalli./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Arrestohen tre persona për grabitje në Prizren, një i dyshuar ende në arrati

Më Shumë

Sport

Bashkimi shton edhe më shumë forcë, transferon tjetër qendër amerikane

KB Bashkimi ka arritur marrëveshje me basketbollistin amerikan Kenneth “Kenny” Wooten Jr., i cili luan në pozitat 4/5, ka mësuar ekskluzivisht AsistiOnline.com Wooten Jr. vjen...
Sport

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Sot në Herning të Danimarkës do të hidhet shorti për fazën e tretë dhe të fundit kualifikuese për Kampionatin Botëror 2027 në hendboll për...

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Shkyçje masive të lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit në rajonin e Prizrenit

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Bashkimi dominon Tiranën

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Prizren, aktakuzë kundër dy personave për marrje dhe dhënie të ryshfetit

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne