Nikprelaj te Ballkani

FC Ballkani ka arritur marrëveshje me mbrojtësin Arben Nikprelaj, i cili transferohet nga Deçiçi i Tuzit.
21-vjeçari, me gjatësi 1.94 metra, vjen për të përforcuar repartin defensiv të skuadrës suharekase, duke sjellë siguri në lojën ajrore dhe forcë fizike.
Klubi i uron mirëseardhje Arben Nikprelajt dhe shumë suksese me fanellën portokalli./PrizrenPress.com/
