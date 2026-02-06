8.6 C
LajmeSiguri

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar kosovar nën dyshimin se ka ushtruar dhunë ndaj gruas.

Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë arrestimit i dyshuari ka shfaqur sjellje të dhunshme, me ç’rast dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime trupore.

Zyrtarët policorë kanë pranuar tretman mjekësor.

I dyshuari është dërguar për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), në repartin e psikiatrisë.

Lidhur me rastin është njoftuar dhe konsultuar edhe prokurori kompetent, ndërsa hetimet po vazhdojnë.

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare
Si vidhen shkrimtarët nga botuesit prej silikoni

