8.6 C
Prizren
E diel, 8 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

By admin

Previous article
Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)
Next article
Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Më Shumë

Kulture

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Në pranverën e vitit 1911, mësuesi dhe poeti Palok Traboini, në atë kohë sekretar personal i Ded Gjo Lulit, ndërsa udhëtonte nëpër Dalmaci, solli...
Rozë

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Me vendim të qeverisë, është hapur zyrtarisht Tiktoku në Shqipëri. Vendimi është marrë këtë të mërkurë gjatë mbledhjes së qeverisë së Shqipërisë, raporton TCh. “Vendimi nr.151,...

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Rahoveci prezanton qendrën e re

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Ndalohen mbi 100 kg katalizatorë të bluar të padeklaruar në Vermicë

Nikprelaj te Ballkani

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë

Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne