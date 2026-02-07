Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’ia dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare. Ajo kishte kërkuar ndihmë për të financuar operacionin, i cili kushton 60 mijë euro, shumë që u mblodh brenda dy ditësh.
Lajmin e mirë ajo ia kumtoi vajzës së saj përmes telefonit.
Së shpejti, Mervete Krasniqi do t’i bashkohet vajzës së saj, Fatlume Shalës, e cila ndodhet në Turqi dhe ka nevojë për transplantim të mëlçisë. Organin jetik do t’ia dhurojë nëna e saj.
“Gjithçka e bëj për fëmijët e mi”, ka deklaruar Mervete Krasniqi.
Ky është operacioni i dytë i transplantimit të mëlçisë për vajzën 22-vjeçare.
“Para tetë vitesh mëlçinë ia kishte dhuruar vëllai i saj, ndërsa tani mjekët kanë thënë se vetëm e imja ka mundësi t’i përshtatet. Kjo gjendje ka ardhur si pasojë e përdorimit të ilaçeve pa terapi, pasi nuk ka pasur mundësi të shkojë çdo gjashtë muaj në Turqi për kontrolle”, ka shtuar ajo.
Shuma e kërkuar për operacionin ishte 60 mijë euro dhe u sigurua brenda dy ditësh falë ndihmës së qytetarëve. Tashmë, ajo kërkon mbështetje financiare për kontrollet e ardhshme.
“Jam befasuar se sa shpejt u mblodhën paratë. I falënderoj shumë të gjithë. Tani ajo që na duhet është të mund t’i vazhdojmë kontrollet”, thotë Krasniqi.
Ndihma erdhi nga shumë qytetarë, ndërsa një ordinancë fizioterapie në Komunën e Malishevës ka vendosur që fitimin e së shtunës t’ia dhurojë Fatlumes.
“Kemi shprehur dëshirën për ta ndihmuar dhe kjo është pritur shumë mirë edhe nga pacientët”, kanë deklaruar nga ordinanca.
Xhirollogaria e hapur për ndihmë financiare për 22-vjeçaren vazhdon të jetë aktive. /T7
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren