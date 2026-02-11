Burri ushtron dhunë fizike dhe psikike ndaj gruas në Malishevë, i dyshuari në arrati

Një rast i dhunës në familje është raportuar më 5 shkurt, ku një burrë dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj një gruaje.
Sipas Policisë, pas raportimit të rastit, njësitet policore ndërmorën veprimet e nevojshme hetimore.
I dyshuari aktualisht ndodhet në kërkim policor, ndërsa rasti po hetohet me autorizim të prokurorit kompetent.
