Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot drejtoreshën e Institutit Kombëtar Demokratik (NDI), ambasadoren Nancy Soderberg, me të cilën diskutoi për vazhdimin dhe thellimin e partneritetit ndërinstitucional.

Gjatë takimit, ambasadorja Soderberg prezantoi programet dhe planet e NDI-së për periudhën në vijim, si dhe mundësitë konkrete për bashkëpunim të mëtejmë, me fokus në mbështetjen e forcimit të institucioneve dhe proceseve demokratike.

Lajmet e Fundit

