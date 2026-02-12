11.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
Sport

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

By admin

Istogu ka shënuar fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 111:60, duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Final 8 të Kupës së Ligës së Parë, raporton PrizrenPress.

Skuadra istogase dominoi takimin nga minuta e parë deri në fund, duke mos e vënë në diskutim fitoren në këtë përballje që u zhvillua në Prizren, aty ku po mbahet kjo garë e rëndësishme e basketbollit vendor.

Ndeshja u luajt në Palestrën Sportive “Sezai Surroi”./PrizrenPress.com/

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet
Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

