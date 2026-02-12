Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Kanë nisur punimet për rehabilitimin dhe rikonstruimin e aksit rrugor Sarosh – Polluzhë – Pastasel – Senoc – Drenoc – Rahovec, ka njoftuar Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Rahovecit, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, fillimisht do të realizohet rehabilitimi i segmentit rrugor, ndërsa në fazën e radhës do të bëhet gërryerja e shtresës ekzistuese të asfaltit dhe riasfaltimi me një shtresë të re, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.
“Kanë filluar punimet për rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugës Sarosh – Polluzhë – Pastasel – Senoc – Drenoc – Rahovec. Pas rehabilitimit fillestar, do të vazhdohet me gërryerjen e shtresës ekzistuese dhe riasfaltimin e saj me shtresë të re asfalti”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë për Shërbime Publike në Rahovec.
Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit në këtë segment rrugor, për shkak të zhvillimit të punimeve./PrizrenPress.com/
