11.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

By admin

Liria e Prizrenit është eliminuar nga Kupa e Kosovës pas humbjes 2:1 ndaj Gjilanit në ndeshjen e zhvilluar sot.

Ekipi prizrenas, nën drejtimin e trajnerit të ri Ismet Munishi, nuk arriti të sigurojë kalimin në çerekfinale, raporton PrizrenPress.

Takimi u karakterizua nga dominimi i Gjilanit, i cili shënoi dy gola dhe kontrolloi lojën për pjesën më të madhe të sfidës. Liria arriti të ngushtojë diferencën me një gol të vetëm, por kjo nuk mjaftoi për të ndryshuar rezultatin.

Për Munishin, ky ishte debutimi i tij me Lirinë, i cili përfundoi me humbje, duke shtuar sfidat për trajnerin dhe ekipin në vazhdim të sezonit. Nga ana tjetër, Gjilani siguroi kalimin në çerekfinale të Kupës së Kosovës dhe vazhdon garën për trofeun./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse
Next article
Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

Më Shumë

Sport

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Istogu ka shënuar fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 111:60, duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Final 8 të Kupës së Ligës së...
Kulture

Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

Këngëtari kryesor i bendit të njohur 3 Doors Down, Brad Arnold, ndërroi jetë të shtunën në moshën 47-vjeçare, disa muaj pasi njoftoi se ishte...

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Përvjetori i lindjes së Fan Stilian Nolit, figurës poliedrike të historisë dhe kulturës shqiptare

Kastrati emëron kabinetin e ri qeverisës në Malishevë

Aksident trafiku në autostradën ‘Ibrahim Rugova’ në Prizren

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit

Rrëshqitje e gurëve dhe dheut në rrugën Prizren – Prevallë

Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën

Bashkimi mposhtet në Pejë

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Nëntë kryesues ndalohen për falsifikim të rezultateve në Rahovec, prokuroria kërkon paraburgim për ta

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne