9.1 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Fondacionin për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosovë dhe WEntrepreneur për zbatimin e projektit “E ARDHMJA E SAJ – Fuqizimi i Grave Sipërmarrëse në Kosovë”.

Projekti financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund (ASB) Köln dhe synon të rrisë pjesëmarrjen e grave në ekonomi përmes zhvillimit të aftësive të biznesit, krijimit të rrjeteve mbështetëse dhe ndërtimit të një mjedisi më të favorshëm për sipërmarrje.

“Projekti synon fuqizimin ekonomik të grave përmes zhvillimit të aftësive të biznesit, krijimit të rrjeteve mbështetëse dhe ndërtimit të një mjedisi më të favorshëm për pjesëmarrjen e tyre në ekonomi”, ka bërë të ditur Totaj.

Sipas tij, në kuadër të projektit do të përfshihen drejtpërdrejt 562 përfitues, përfshirë gra sipërmarrëse ekzistuese dhe aspiruese, vajza të reja, si dhe përfaqësues nga institucionet dhe shoqëria civile, me fokus të veçantë tek gratë nga zonat rurale dhe komunitetet minoritare./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë
Next article
Ekzekutivi i Rahovecit në mbështetje të marshit “DREJTËSI, JO POLITIKË!”

Më Shumë

Fokus

Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës

KBF Bashkimi ka fituar Kupën e Kosovës në konkurrencën e femrave, duke mposhtur KBF Peja 03 me rezultat përfundimtar 70:61, raporton PrizrenPress. Pjesa e parë...
Fokus

Sot në Prizren nis spektakli i basketbollit

Nga sot deri më 15 shkurt, palestra “Sezai Surroi” në Prizren do të bëhet epiqendër e basketbollit, me dy turne të rëndësishëm që priten...

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Kastrati emëron kabinetin e ri qeverisës në Malishevë

Bardhekaltrit në finale

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

Burri ushtron dhunë fizike dhe psikike ndaj gruas në Malishevë, i dyshuari në arrati

Prizreni shënon 18-vjetorin e Pavarësisë, Totaj fton për festë dinjitoze dhe t’i bashkohen marshit “Drejtësi, jo politikë”

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne