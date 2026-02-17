4.6 C
Prizren
E martë, 17 Shkurt, 2026
“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

By admin

Me rastin e 17 Shkurtit – Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka organizuar aktivitetin edukativ “Ciceronët e Rinj” në ambientet e Kompleksi Monumental i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

Në këtë hapësirë historike, ku u artikuluan idealet kombëtare shqiptare, nxënësit e Shkolla e Mesme e Ulët “Hysen Rexhepi” morën rolin e ciceronëve, duke prezantuar ekspozitat për vizitorët dhe duke interpretuar ngjarjet historike përmes këndvështrimit të brezit të ri.

“Në këtë ditë të shënuar për shtetin tonë, në hapësirën ku u artikuluan idealet kombëtare, në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, organizojmë aktivitetin edukativ “Ciceronët e Rinj”. Nxënësit e Shkollës se Mesme te Ulet “Hysen Rexhepi” do të marrin rolin e ciceronëve, duke prezantuar ekspozitat për vizitorët dhe duke interpretuar historinë përmes zërit të brezit të ri”, thuhet në njoftimin e QRTK-së në Prizren.

Përmes këtij aktiviteti synohet të fuqizohet ndërgjegjësimi për rëndësinë e trashëgimisë kulturore si kujtesë kolektive, përgjegjësi qytetare dhe pjesë thelbësore e identitetit kombëtar.

“Trashëgimia është kujtesë, përgjegjësi dhe identitet”, theksohet në njoftim.

Aktiviteti është i hapur për publikun dhe hyrja është pa pagesë, duke e kthyer këtë ditë në një festë të përbashkët të historisë dhe edukimit./PrizrenPress.com/

