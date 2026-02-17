4.6 C
Prizren
E martë, 17 Shkurt, 2026
Seancë Solemne në Prizren për 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

By admin

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mbajti sot një seancë solemne në nder të 18-vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucionalë, familje të dëshmorëve, organizata të dala nga lufta e UÇK-së, si dhe qytetarë.

Gjatë seancës u vlerësua sakrifica dhe përpjekja shumëvjeçare e popullit të Kosovës për liri, e cila u kurorëzua me shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008./PrizrenPress.com/

“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se ka pritur përfaqësuesen e platformës “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha, me të...
Lajme

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Kujtim Gashi ka fituar votat e nevojshme për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Nënkryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi ka thënë...

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar

Votohet Qeveria Kurti 3

Investim 5 milionësh, 43 ndërtesa publike në Prizren do t’i renovojë BE-ja

IKShPK: Mos harroni vaksinimin para udhëtimit jashtë vendit

AME: Prizreni është zonë sizmogjene aktive

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Shën Valentini në burg (tregim)

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Brenda 24 orëve 55 aksidente dhe rreth 2 mijë tiketa trafiku

“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

