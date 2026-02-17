2.2 C
Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

By admin

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Zafir Berisha, ka uruar qytetarët me rastin e 18-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së vendit.

Në mesazhin e tij, ai ka theksuar se 17 shkurti i vitit 2008 shënon realizimin e ëndrrës shekullore dhe sakrificës së shumë gjeneratave për liri e pavarësi.

“17.02.2008 u realizua ëndrra shekullore dhe sakrifica sublime e shumë gjeneratave për liri e pavarësi në Kosovë. Kjo ditë nuk erdhi si dhuratë, ajo u pagua me gjak, me burgje, me dhimbje dhe me qëndresë heroike”, ka deklaruar Berisha.

Sipas tij, liria e Kosovës është ndërtuar mbi sakrificën e brezave dhe mbi luftën e drejtë të Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), duke shtuar se ajo nuk duhet të nëpërkëmbet, të negociohet apo të tjetërsohet.

Berisha ka përmendur edhe ish-krerët e UÇK-së që po përballen me proces gjyqësor në Hagë, duke i cilësuar ata si “arkitektë të lirisë”.

“Hashimi, Jakupi, Kadriu dhe Rexha nuk janë të akuzuar, ata janë vetë akti i lirisë së Kosovës. Burgosja e tyre është goditje direkte ndaj UÇK-së, ndaj luftës çlirimtare dhe ndaj vetë shtetit të Kosovës”, ka thënë ai.

Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008, duke shënuar një nga momentet më të rëndësishme në historinë e saj moderne.

