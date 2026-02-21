4.8 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

By admin

Me datën 9 shkurt, Bashkimi që është nënkampion aktual i Kosovës dhe finalist i Kupës, prezantoi përforcimin e radhës në ekip, që vinte para finales së Kupës së Kosovës dhe priste shumë.

Me pompozitet, Josh Nzeakor, u paralajmërua si përforcim, ndërsa pritej shumë nga ai në pjesën e mbetur të stinorit dhe veçanërisht në finale të Kupës. Por, aty Bashkimi u mposht keq. Në pjesë të dytë ekipi ra nga loja dhe Trepça fitoi Kupën.

E fatura si duket për këtë dështim iu shkrua pikërisht alo-qendrës Josh Nzeakor, që ka qenë i njohur për Superligën pasi që në stinorin e kaluar ka luajtur për Prishtinën. Nzeakor në finale luajti 22 minuta duke dhënë 11 pikë e duke bërë 4 kërcime.

Fiks pas dhjetë ditësh, u mor vendimi për largimin e tij nga ekipi, derisa Bashkimi sot bëri të ditur se ka ndarë rrugët edhe zyrtarisht me lojtarin në fjalë. Me të bashkë në pako, u nda edhe me Isaiah Cousinsin.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora
Next article
Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Policia në Prizren, ka njoftuar se duke vepruar sipas një plani taktik-operativ, pa ndërprerë kanë kërkuar personin e shpallur në kërkim sipas tri urdhërarresteve,...
Fokus

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi u promovua sot në Prizren. Redaktori i librit, Berat Batiu, tha se në këtë vepër autori...

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Ekzekutivi i Rahovecit në mbështetje të marshit “DREJTËSI, JO POLITIKË!”

I kërkonin 100% kamatë mujore viktimës, arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prizren

Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

AURON vjen me këngë të re GJYNAH!

200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne