4.8 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

FokusKulture

Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

By admin

Sonte, me fillim nga ora 20:00, në skenën e Teatrit të Qytetit ‘Bekim Fehmiu’ në Prizren do të rikthehet shfaqja “Komedia e Zezë”, një produksion që pritet të sjellë një mbrëmje plot humor, emocione dhe energji pozitive për publikun prizrenas.

Shfaqja vjen me një kastë të njohur aktorësh dhe realizohet nën regjinë e Ilir Bokshi, duke premtuar interpretim dinamik dhe atmosferë të veçantë skenike, raporton PrizrenPress.

Nga teatri bëhet e ditur se interesimi për këtë shfaqje ka qenë i madh, ndërsa publiku ftohet të jetë pjesë e kësaj mbrëmjeje teatrore.

Çmimi i biletës është 2 euro, ndërsa për studentë dhe pensionistë 1 euro. Biletat mund të sigurohen në hyrje të teatrit, para fillimit të shfaqjes./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi
Next article
Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

Më Shumë

Fokus

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

Një punonjës i një poste të shpejtë në Malishevë ka pranuar se ka bërë lajmërim të rremë në Polici kur kishte pretenduar se dy...
Lajme

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Platforma Qytetare "Liria ka Emër" ka njoftuar se mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë”, në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-së që...

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

14 vjeçarja Sara Rexhaj shënon 55 pikë për 37 minuta lojë

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

“100% kamatë mujore”, dosja e Prokurorisë, si funksiononte grupi i fajdeve në Prizren

Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren

Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne