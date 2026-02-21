4.8 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

By admin

Dita e dytë e xhiros së 21-të në Superligën e Kosovës në basketboll hapet sonte me përballjen mes Borës dhe Bashkimit, që zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, me fillim nga ora 17:30.

Bora hyn në këtë takim me bilanc prej dhjetë fitoresh dhe dhjetë humbjesh, duke synuar një rezultat pozitiv në shtëpi për të përmirësuar pozitën në renditje.

Në anën tjetër, Bashkimi paraqitet me 14 fitore dhe gjashtë humbje, duke kërkuar të vazhdojë serinë pozitive dhe të mbetet në hap me skuadrat e kreut.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
P.C Prizreni vazhdon të kryesojë në tabelë
Next article
Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

Më Shumë

Lajme

“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

Është mbajtur ditën e sotme në Prishtinë marshimi me moton “Drejtësi, jo politikë”, në krah të ish-luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të clët...
Fokus

Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

Trepça ka fituar Kupën e Kosovës në basketboll për herë të pestë radhazi, pasi në finale mposhti Bashkimin me rezultat 91-72. Ndeshja u zhvillua në...

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Basketboll, derbi kryesor sot në Prizren

I kërkonin 100% kamatë mujore viktimës, arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prizren

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitja e biletave për finalen Bashkimi – Trepça nis sot

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

21 shkurt, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne