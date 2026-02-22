3.1 C
Prizren
E diel, 22 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec

By admin

Një person është arrestuar nën dyshimin për fajde.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Rahovec, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit, janë sekuestruar dëshmi që lidhen me rastin.

“Rahovec / 21.02.2026 – 13:00. Është arrestuar i dyshuari m/k nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprën e cekur ndaj viktimës m/k. Njësitet policore gjatë kontrollit në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të dyshuarit, kanë gjetur e sekuestruar dëshmi që lidhen me rastin. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, njofton policia.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit
Next article
Mbi 2 mijë gjoba për 24 orë, policia njofton se janë arrestuar 17 persona

Më Shumë

Lajme

Kuvendi voton buxhetin e Kosovës për vitin 2026

Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 62 vota për, 32 kundër dhe asnjë abstenim i kanë thënë po buxhetit gati 4 miliardësh të Republikës...
Kulture

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Sot shënohen 35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës, një ngjarje që hapi për Shqipërinë një epokë...

Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Kampionët vazhdojnë me fitore

Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Përballja e rivalëve të vjetër

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Hajnat futën në një shtëpi në Ngucat të Malishevës, vjedhin para e stoli ari

Sot flasin ish-krerët e UÇK-së, familjarët mbërrijnë në Hagë

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne