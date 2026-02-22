3.1 C
Prizren
Mbi 2 mijë gjoba për 24 orë, policia njofton se janë arrestuar 17 persona

Policia e Kosovës, përmes raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar se gjatë kësaj kohe janë shqiptuar 2021 gjoba trafiku.

Në raport bëhet e ditur edhe se, janë arrestuar 17 persona, ku 9 janë dërguar në mbajtje.

Pos këtyre, bëhet e ditur edhe se gjatë 24 orëve të fundit, kanë ndodhur 22 aksidente me dëme materiale, dhe 19 me të lënduar.

Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec
Gjykata ia njeh të drejtën e kompensimit 25 mijë euro familjes së 3-vjeçares që vdiq nga shembja e murit në Qendrën Historike të Prizrenit

