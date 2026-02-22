Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Sipas informacioneve të Klankosova.tv, ai është prangosur në flagrancë gjatë kohës që ka pranuar pagesën e kamatës nga një person i cili kishte marrë borxh rreth 7 mijë euro për nevoja shëndetësore. I dyshuari, sipas burimeve, ka kërkuar që viktima të paguajë gjithsej 14 mijë euro, vetëm si kamatë.
Gjatë operacionit të zhvilluar, janë bastisur edhe shtëpia dhe pasuritë e të dyshuarit, ku janë gjetur prova që lidhen me aktivitetin kriminal të fajdesë. Pas intervistimit nga prokurori, i arrestuari është dërguar në mbajtje për një periudhë prej 48 orësh, ndërsa hetimet vijojnë.
