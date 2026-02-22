Liria fiton dhe mban hapin me kreun

Liria shënoi fitore të rëndësishme 3:0 ndaj Vjosës në kuadër të Ligës së Parë, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.
Pjesa e parë u mbyll 0:0, me vendasit që krijuan raste, por nuk arritën të konkretizonin, raporton PrizrenPress.
Në të dytën, Theophilus Solomon zhbllokoi rezultatin, Albion Kurtaj dyfishoi shifrat, ndërsa Ylli Hoxha vulosi fitoren pas asistimit të Ueturu Kambatos.
Me këtë fitore, Liria ruan vendin e pestë në tabelë me 42 pikë pas 21 xhirove, vetëm dy pikë larg Trepça ’89 dhe tre pikë nga kryesuesit Vushtrria dhe Dinamo./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/