Liria fiton dhe mban hapin me kreun

By admin

Liria shënoi fitore të rëndësishme 3:0 ndaj Vjosës në kuadër të Ligës së Parë, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Pjesa e parë u mbyll 0:0, me vendasit që krijuan raste, por nuk arritën të konkretizonin, raporton PrizrenPress.

Në të dytën, Theophilus Solomon zhbllokoi rezultatin, Albion Kurtaj dyfishoi shifrat, ndërsa Ylli Hoxha vulosi fitoren pas asistimit të Ueturu Kambatos.

Me këtë fitore, Liria ruan vendin e pestë në tabelë me 42 pikë pas 21 xhirove, vetëm dy pikë larg Trepça ’89 dhe tre pikë nga kryesuesit Vushtrria dhe Dinamo./PrizrenPress.com/

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)
Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

