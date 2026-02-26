8.6 C
Prizreni gati për spektaklin madhor sportiv 2026, nis më 5 mars

By admin

Prizreni po përgatitet për një vit historik sportiv, me nisjen e aktiviteteve të “Prizreni Qytet Evropian i Sportit 2026”.

Ekipi organizativ zhvilloi sot takim koordinues për të finalizuar përgatitjet dhe për të përcaktuar hapat drejt organizimit sa më dinjitoz të kësaj ngjarjeje të jashtëzakonshme për qytetin.

Hapja zyrtare e eventit do të mbahet më 5 mars 2026, me ceremoni solemne në Qendrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.

“Ftohen të gjithë qytetarët që t’i bashkohen kësaj feste të madhe sportive që ta bëjmë së bashku këtë vit të paharrueshëm për Prizrenin!”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

