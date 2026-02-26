11.6 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

By admin

Një person i kërkuar me urdhër-arrest është arrestuar në një pikë kalimi kufitar dhe më pas është dërguar për vuajtjen e dënimit me burg.
Sipas njoftimit të Policia e Kosovës, më 25.02.2026, Stacioni Policor në Mamushë, në kuadër të Drejtorisë Rajonale në Prizren, është informuar se në një pikë kalimi kufitar është ndaluar personi me inicialet C.M., 35 vjeçar nga Mamusha.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Për të njëjtin kanë ekzistuar dy urdhër-arreste, pasi ishte i dënuar me 1 vit e 15 ditë burg efektiv, me vendime të plotfuqishme të Gjykata Themelore e Prizrenit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

I arrestuari fillimisht është shoqëruar në Stacionin Policor në Mamushë, ndërsa më pas është dërguar në institucionin korrektues për vuajtjen e dënimit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vazhdon sanimi i rrugës në Pataqan të Epërm drejt Fortesës

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec

Një person është arrestuar nën dyshimin për fajde. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Rahovec, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi dhe...
Kulture

Vetmia si fat njerëzor në romanin “Era dhe Rroni – Një histori dashurie”

Shkruan: Musa BUSHRANI Romani “Era dhe Rroni - Një histori dashurie” i Osman Gorancit është një vepër që ndërtohet mbi dramën e brendshme të individit...

Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

93-vjetori i vdekjes së mësuesit të parë shqiptar nga Prizreni të dokumentuar në Kosovë, Dom Mikel Tarabulluzi

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”

Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne