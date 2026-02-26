Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Një person i kërkuar me urdhër-arrest është arrestuar në një pikë kalimi kufitar dhe më pas është dërguar për vuajtjen e dënimit me burg.
Sipas njoftimit të Policia e Kosovës, më 25.02.2026, Stacioni Policor në Mamushë, në kuadër të Drejtorisë Rajonale në Prizren, është informuar se në një pikë kalimi kufitar është ndaluar personi me inicialet C.M., 35 vjeçar nga Mamusha.
Për të njëjtin kanë ekzistuar dy urdhër-arreste, pasi ishte i dënuar me 1 vit e 15 ditë burg efektiv, me vendime të plotfuqishme të Gjykata Themelore e Prizrenit.
I arrestuari fillimisht është shoqëruar në Stacionin Policor në Mamushë, ndërsa më pas është dërguar në institucionin korrektues për vuajtjen e dënimit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren