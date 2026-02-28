5.2 C
P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

Proton Cable Prizreni ka regjistruar një fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 81:52, në kuadër të javës së 14-të të Ligës së Parë të Meshkujve, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase dominoi që nga çereku i parë, duke krijuar epërsi të konsiderueshme dhe duke kontrolluar ritmin e lojës gjatë gjithë ndeshjes. Mbrojtja e fortë dhe sulmi i organizuar bënë diferencën, ndërsa Kerasani nuk arriti të ngushtonte rezultatin.

Me këtë fitore, Proton Cable Prizreni vazhdon të mbajë kreun e tabelës./PrizrenPress.com/

