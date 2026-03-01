8 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
type here...

FokusSiguri

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

By admin

Një person ka vdekur në Prizren pasi dyshohet se derisa ishte duke punuar në një shtyllë elektrike, është goditur nga rryma dhe ka rënë në tokë.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur të shtunën dhe u iniciua si “Asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës”.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

“Prizren 28.02.2026-22:00. Raportohet se viktima m/k derisa ka qenë duke punuar në një shtyllë elektrike, është goditur nga rryma dhe si pasoj është rrezuar në tokë. Në vendin e ngjarjes kanë dal njësitë policore dhe ekipi i urgjencës të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në njoftim.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
P.C Prizreni shkatërron Kerasanin
Next article
Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Më Shumë

Lajme

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

Qytetarët e Prizrenit janë shprehur të shqetësuar lidhur me mungesën e pastrimit të mbeturinave në këtë komunë. Gazetari korrespodent i “Ora Shtatë”, Nuhi Salihu tha...
Lajme

Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 2598 gjoba trafiku. Gjatë kësaj kohe, policia ka njoftuar se janë arrestuar...

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Derbi për pozitën e dytë, Bashkimi pret Prishtinën në “Sezai Surroi”

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne