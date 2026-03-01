Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Një person ka vdekur në Prizren pasi dyshohet se derisa ishte duke punuar në një shtyllë elektrike, është goditur nga rryma dhe ka rënë në tokë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur të shtunën dhe u iniciua si “Asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës”.
“Prizren 28.02.2026-22:00. Raportohet se viktima m/k derisa ka qenë duke punuar në një shtyllë elektrike, është goditur nga rryma dhe si pasoj është rrezuar në tokë. Në vendin e ngjarjes kanë dal njësitë policore dhe ekipi i urgjencës të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në njoftim.
