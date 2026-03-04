Një person ka humbur jetën si pasojë e një vetaksidenti trafiku që kishte ndodhur më 17 shkurt 2026 në Autostradën Autostrada Ibrahim Rugova, në kilometrin e 10-të, në Vërmicë.
Sipas njoftimit zyrtar, aksidenti kishte ndodhur rreth orës 14:30, ndërsa i lënduari, mashkull kosovar, ishte dërguar për trajtim mjekësor në Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK).
Më 3 mars 2026, autoritetet janë njoftuar nga QKUK se viktima, e cila po trajtohej aty si pasojë e lëndimeve të marra në aksident, ka ndërruar jetë.
Me vendim të prokurorit të rastit, trupi i pajetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente.
