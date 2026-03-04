Përballje interesante sonte në Rahovec

Ndeshje shumë e rëndësishme në kuadër të xhiros së radhës në Superligë sonte zhvillohet ndërmjet Rahovecit 029 dhe Borës.
Takimi do të luhet në palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec me fillim nga ora 19:30.
“Vreshtarët” aktualisht renditen në pozitën e tetë me shtatë fitore dhe 14 humbje, duke kërkuar pikë të rëndësishme për të përmirësuar pozitën në tabelë dhe për të mbetur në garë për objektivat e sezonit.
Në anën tjetër, prishtinasit janë në vendin e tretë me 11 fitore dhe dhjetë humbje, duke synuar një tjetër sukses për të forcuar pozitën në zonën e epërme të renditjes.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren