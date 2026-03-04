15 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur punimet për asfaltimin e rrugës “Xhemë Gostivari”, një prej akseve më të rëndësishme në Prizren.

Sipas njoftimit të komunës, ky segment rrugor lidh disa lagje të qytetit, lehtëson qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, si dhe shkurton distancat e lëvizjes për qytetarët.

“Në kuadër të investimeve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, kanë nisur punimet për asfaltimin e rrugës ‘Xhemë Gostivari’, një nga akset më të rëndësishme të Prizrenit, segment ky rrugor që lidh disa lagje të qytetit, lehtëson qarkullimin dhe shkurton distancat e lëvizjes për qytetarët”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Nait Hasani për Andin Hotin: Nëse PDK qëndron në sallë e votoj, nëse jo nuk rri as unë
Përballje interesante sonte në Rahovec

